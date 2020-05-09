Bayburt'ta dünden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yerini zaman zaman kara bıraktı.

Gece boyunca hafif ve orta şiddetli karın etkili olduğu Soğanlı Dağları'nın yanı sıra merkeze bağlı Akşar ile Çerçi köyleri ile bazı yüksek alanlar beyaza büründü.

Baharın gelmesiyle canlanan doğadaki renk cümbüşüne karın da dahil olmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Giresun'un Kümbet ve Bektaş yaylaları da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Giresun'un, Sivas ve iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile ulaşımının sağlandığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar etkili oldu.

Karayolları ekipleri gece boyunca yolda kar temizleme çalışması yaptı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı yayla ve obalara da kar düştü.

Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerine bağlı ekipler, Çambaşı Yaylası ile çevresindeki obaların yollarında kar temizleme çalışmalarını iş makineleri yardımıyla yürütüyor.