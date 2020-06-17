Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 10 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin ev ve ikametlerindeki aramalarda, 1 kilo 211 gram esrar, 7358 uyuşturucu hap, 28,7 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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