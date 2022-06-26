Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde üst geçide çarpan tırın damperinin kopması ulaşımı olumsuz etkiledi.
Hasan Hüseyin Ö. yönetimindeki tırın damperi, Karapınar-Konya kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle açıldı.
Kara yolu üzerindeki üst geçide çarpan damper, çekiciden ayrıldı. Sürücü Hasan Hüseyin Ö, üst geçitten yaklaşık 200 metre sonra aracı durdurabildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, tedbir amaçlı trafik akışını bir süre tek şeritten sağladı.
Damperin yoldan kaldırılmasıyla kara yolundaki ulaşım normale döndü.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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