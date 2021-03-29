Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Üzümlü Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Mustafa Ö. idaresindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan İsmail D. yönetimindeki plakasız otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan otomobil sürücüleri ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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