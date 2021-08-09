Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya’da tır şarampole devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde edinilen bilgiye göre, Konya - Adana Karayolu 4. kilometresinde H.D. idaresindeki 27 EM 979 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada tır sürücüsü H.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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