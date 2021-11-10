Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta 7 Kasım'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Toker, Bayram Toker, M.B, B.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralandı.

İsmet Toker ve Bayram Toker, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, iki grup arasında çıkan tartışmada Bayram Toker ve İsmet Toker'in ölmesi ile ilgili gözaltına alınan B.B, Ş.A, M.A, M.A, S.A, M.B. ve T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kavgaya karışan 7 kişiden 6’sı "kasten öldürme" suçuyla Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan B.B, Ş.A, M.A, M.A, S.A. ve T.T. tutuklandı.

M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.