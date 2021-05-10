Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde Mehmet Özkük (65) idaresindeki 42 GC 336 plakalı otomobil, Ahmet Baran Caddesi'nde şarampole devrildi.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Özkük'ün cesedi, incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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