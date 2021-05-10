Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Ağrı'da 4, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 22, Erzincan'da ve Ağrı'da 17, Erzurum'da 14, Kars'ta 3, Ardahan'da 7 olacağı öngörülüyor.