İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda aralarında 10 ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 16 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 6'sının cezaevine teslim edildiği, 10'unun ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.