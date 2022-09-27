İdris Yılmaz'ın yaşadığı Kıralan Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Yılmaz ve yakınları evden çıkmayı başardı.

Kısa sürede tüm evi saran yangın, bitişiğindeki depoya ve park halindeki traktöre sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev, depo ve traktör kullanılamaz hale geldi.