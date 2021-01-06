Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil yön levhasına çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yön levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Asım Togay idaresindeki 07 DGP 31 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya karayolunun 13. kilometresinde yol kenarındaki yön levhasına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Süleyman (44) ve Fatma Togay (47) yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Süleyman Togay, Konya'ya sevk edildi.
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