Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte içki ve gümrük kaçağı sigara operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki ve gümrük kaçağı sigara operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Taşucu ve Susanoğlu mahallelerindeki iki adrese baskın yaptı.
Aramalarda 29 şişe sahte içki ve 114 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda şüpheli H.T. ve B.Ş. yakalandı.
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