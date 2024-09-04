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Güncel
AA 04.09.2024 15:42

Konya'da otomobil çalan şüpheli yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde çalınan otomobil Ankara'da bulundu.

Konya'da otomobil çalan şüpheli yakalandı

S.Ş.A'ya ait otomobil, Yeni Mahalle Ankara-Konya kara yolu üzerindeki evinin önünden çalındı.

Durumun emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede otomobilin T.K. tarafından çalındığı ve Ankara'da olduğu belirlendi.

Ankara'da otomobili bulan ekipler, içerisindeki şüpheli de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli getirildiği Kulu'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan otomobilin 29 Ağustos'ta çalınma anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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