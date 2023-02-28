6'lı masa 12'nci toplantısını 2 Mart'ta yapacak

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Baskında kumar oynayan 8 kişiye toplam 32 bin 440 lira idari para cezası uyguladı.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri kahvehaneye yaptığı baskında 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Mahallesi 90852. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede alenen ve açıktan kumar oynandığı ihbarı aldı.

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