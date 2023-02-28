Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ Belediyesinden konteyner kent kurulumuna destek
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD öncülüğünde kurulacak olan konteyner kent çalışmalarında Elazığ Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor.
Yeşilyurt ilçesinde AFAD öncülüğünde kurulacak olan konteyner kent çalışmalarında Elazığ Belediyesi ekipleri de destek sunuyor.
Elazığ Belediyesi 11 iş makinesi ve 20 personel ile konteyner ve çadır kentlerin kurulumunun yapılacağı bölgelerin alt yapılarının hazırlanması için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Elazığ
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