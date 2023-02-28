Valilik öncülüğünde, "Gün birlik zamanı" sloganıyla kentteki bir alışveriş merkezinde hafta sonu organize edilen kermeste kaymakamlıklar, belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar stant açtı.

Özgün tasarım ürünler, el örgüsü patik ve kıyafetler, çini ve seramik hediyelik eşyalar, çeyiz ürünleri ve çeşit çeşit yemekler ile kuru gıdaların satıldığı kermeste merkez ve ilçelere bağlı köylerde yaşayan bazı kadınlar da yaptıkları ekmekleri satışa sundu.

İki günlük kermeste elde edilen 1 milyon 471 bin 262 lira, depremzedeler için AFAD hesabına yatırıldı.