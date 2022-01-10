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Şüphelilerin elektrik kablosunu bir inşaattan çaldıkları ileri sürüldü.

M.K, Ö.A. (17) ve M.S. (17) oldukları tespit edilen şüphelilerin yanlarında bulunan çuvalda yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu olduğu tespit edildi.

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