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Güncel
İHA 23.05.2024 15:19

Konya'da hacı adaylarına uğurlama töreni yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki hacı adayları, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Konya'da hacı adaylarına uğurlama töreni yapıldı
[Fotograf: İHA]

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 90 hacı adayı Sultan Selim Camii'nde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Karapınar İlçe Müftüsü Dr. Sırrı Fuat Ateş, hacı adaylarının her insanın istek duyduğu ama bazısına nasip olan manevi yolculuğa çıktılarını söyleyerek hayırlı geçmesini diledi.

Konya'da hacı adaylarına uğurlama töreni yapıldı

"Huzurlu bir yolculuk diliyorum"

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da, "İlçemizden kutsal topraklara, hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adaylarımızı uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir hacı adayımıza sağlıklı, huzurlu ve maneviyat dolu bir yolculuk diliyorum" dedi.

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı. 

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