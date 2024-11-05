Konya'da Genişletilmiş Asayiş Toplantısı yapıldı

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Akın, vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına almak, huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak için tüm birimlerle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Akın, kış aylarının gelmesiyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği zorunluğunu da hatırlattı.

Asayiş ve güvenlik konularına ilişkin bilgi de veren Akın, "Son dönemde, kentte düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar artmıştır. Eylül ve ekimde kolluk kuvvetlerimiz, çeşitli operasyonlarla düzensiz göçmenleri ve göçmen kaçakçılarını yakalamıştır. Günümüzde önemli sorun alanlarımızdan biri olan uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Siber suçlar konusunda yapılan araştırmalarda teknolojinin kullanımındaki artış göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi çalışmaları planlanmıştır." diye konuştu.

Vali Akın, vatandaşın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin de aralıksız sürdüğünü aktardı.

Emniyet ve jandarma teşkilatı tarafından yürütülen eylül ve ekimde asayiş verilerini paylaşan Akın, şöyle konuştu:

"Kentte 7 kasten öldürme olayına karışan 24 şüpheli yakalanmış, 17 şüpheli tutuklanmıştır. 5 kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan 7 şüpheli yakalanmış, 5 şüpheli tutuklanmıştır. Gasp ve diğer ilgili 22 olaydan 46 şüpheli yakalanmış, 22 şüpheli tutuklanmıştır. Dolandırıcılık olaylarından 5 şüpheli tutuklanmıştır. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 17 şüpheliye adli işlem yapılmış, 5 şüpheli tutuklanmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 6 şüpheli tutuklanmıştır. Narkotik suçlardan aranan 96 şüpheli yakalanmış, uyuşturucuyla mücadelede 300 zanlı tutuklanmıştır. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ise 2 yerel suç örgütü çökertilmiş, 6 zanlı tutuklanmıştır. Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlar kapsamında 18 olayda 42 şüpheliye işlem yapılmıştır. Yasadışı göçle mücadele kapsamında 24 yabancı uyruklu kişiye adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 11'i tutuklanmıştır. Tahdit kaydı bulunan yabancı uyruklu 56 kişi yakalanmış ve 892 düzensiz göçmene sınır dışı kapsamında işlem yapılmış, siber suçlarla mücadelede ise 13 şüpheli tutuklanmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan 1675 operasyonda ise 52 kilogram esrar, 19 kilogram metamfetamin, 2,25 kilogram kokain ve 1 kilogram eroin ele geçirilmiş, 219 zanlı tutuklanmıştır."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Lütfi Özkul da katıldı.