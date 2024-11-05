Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.11.2024 20:11

Çankırı’da Eylül ayında ihracat 35 milyon 931 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı’da Eylül ayında ihracat 35 milyon 931 bin dolar oldu.

Çankırı’da Eylül ayında ihracat 35 milyon 931 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ‘Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Eylül ayında Çankırı’da yapılan ihracat 35 milyon 931 bin dolar oldu. Eylül ayında Çankırı’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 226 bin dolar ile “iç ve dış lastik imalatı” ürün grubu bulundu.

Bu ürün grubunu 5 milyon 418 bin dolar ile “makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı” ve 787 bin dolar ile “tuz çıkarması” ürün grubu takip etti. Eylül ayında Çankırı’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 53 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Eylül ayında Çankırı’dan 83 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 11 milyon 69 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 6 milyon 487 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 465 bin dolar ile Somali bulundu. Çankırı’nın 2024 yılı Eylül ayındaki ithalatı ise 10 milyon 676 bin dolar oldu. Eylül ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı’da yüzde 336,6 oldu. İthalat, 57 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 2 milyon 894 bin dolar ile “diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi” ürün grubu, 2 milyon 383 bin dolar “birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı” ve 1 milyon 714 bin dolar ile “temel kimyasal maddelerin imalatı” ürün grubu yer aldı.

Eylül ayında 24 farklı ülkeden Çankırı’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 359 bin dolar ile kotdivuar, yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 744 bin dolar ile Japonya, üçüncü sırada 1 milyon 382 bin dolar ile Çin takip etti. 

ETİKETLER
Çankırı TÜİK İhracat İthalat
Sıradaki Haber
"81 İlde 81 Orman" Projesi Erzincan'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:26
MEB'ten öğrencilere 'Yaşam Becerileri' projesi
20:09
FBI: Oy verme merkezlerinde terör tehdidi uyarısı yaptığımız doğru değil
20:07
BM: Sudan'da iç savaşın başlamasıyla ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona ulaştı
20:24
Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması
19:21
Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
18:58
DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
FOTO FOKUS
Evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı
Evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ