RTÜK Başkanı Şahin: Yapay zekanın gücünü kullanırken, etik ve sosyal endişeleri de dikkate almak zorundayız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK işbirliğinde Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Yarın Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yapay zekayı birçok alanda kullanacak şekilde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bu teknolojilerin medya etik değerlerinin düzenlenmesi ve kullanıcı haklarının yeniden ele alınmasını gerektiren bir takım zorunlulukları da beraberinde getirdiğini dile getiren Şahin, RTÜK olarak, bu teknolojiler alanındaki dinamizmi yakından takip ettiklerini aktardı.

Şahin, medya ve yapay zeka arasındaki gelişimi düzenlerken toplumun bilgiye erişimi ve bunun kalitesini en yüksek standartlarda tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Sektördeki yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi umuyoruz." dedi.

Şahin, TÜBİTAK UZAY bünyesinde geliştirilen RTÜK SKAAS sisteminin yapay zekanın en üst seviyede kullanıldığı yerli bir sistem olduğunu sözlerine ekledi.

"Etik ve sosyal endişeleri dikkate almak zorundayız"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da yapay zekanın kısa sürede birçok alanda kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Mesleklerden sağlığa ve güvenliğe olmak üzere yapay zekanın farklı sektörlerde günlük hayatı etkileyeceğini söyleyen Ertaş, "Yapay zekanın sunduğu faydalar önemli. Yapay zeka gelişmeyi desteklerken, verimliliği artırma ve devam eden zorlukları çözme konusunda büyük bir potansiyel sunuyor. Ancak yapay zekanın gücünü kullanırken, etik ve sosyal endişeleri de dikkate almak zorundayız. Yapay zekanın faydalı yönlerini en üst düzeye çıkarırken, olası olumsuz etkilerini de öngörüp önleyici adımlar atmak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

AIPA kurucusu ve başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise yapay zekanın ekonomik kalkınmadaki etkisine dikkat çekti.

Yapay zekanın dünyayı dönüştürdüğünü dile getiren Küçükşabanoğlu, söz konusu teknolojinin tarım, enerji, medya, uluslararası ilişkiler ve eğitim başta olmak üzere tüm sektörleri etkileyeceğini vurguladı.