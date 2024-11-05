Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.11.2024 19:15

Nevşehir'de sağlık çalışanları performans sistemi konusunda bilgilendirildi

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarını performans sistemi hakkında bilgilendirdi.

Nevşehir'de sağlık çalışanları performans sistemi konusunda bilgilendirildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Tartar, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla kentteki aile sağlığı merkezleri ile Derinkuyu ilçesindeki Entegre Hastanesi'ni ziyaret etti.

Tartar, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarıyla yapılan toplantılarda 1 Kasım'da uygulamaya konulan 1. basamak performans sistemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantılarda yeni performans sisteminin getirdiği yeniliklerin çalışanlara ve hastalara nasıl yansıyacağı, sistemin uygulanışı ve beklentilerini anlatan Tartar, performans sisteminin sağlık çalışanlarının motivasyonunu yükselteceğini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını vurguladı.

Bu sistem sayesinde hem çalışanların hem de hastaların memnuniyet oranlarının artmasının beklendiğini ifade eden Tartar, sistemin getireceği pozitif sonuçların çalışanlar açısından 15 Aralık'tan itibaren net bir şekilde görülebileceğini dile getirdi.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Muş'ta "Tazelenme Üniversitesi"ne giden kadınlar sosyalleşiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:33
Bakan Işıkhan: SGK borcunu ödemeyen belediyeler faiziyle birlikte borçlarına borç katıyor
20:26
MEB'ten öğrencilere 'Yaşam Becerileri' projesi
20:09
FBI: Oy verme merkezlerinde terör tehdidi uyarısı yaptığımız doğru değil
20:07
BM: Sudan'da iç savaşın başlamasıyla ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona ulaştı
20:24
Bakan Tunç: Kosova'dan beklentimiz FETÖ'cülerin ülkemize iadelerinin sağlanması
19:21
Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
FOTO FOKUS
Evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı
Evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ