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Güncel
AA 05.11.2024 18:38

Mardin'de çöp taşıyan eşeklere "emeklilik" yolu gözüktü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin sit alanındaki sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan eşeklerin kurulacak hayvan çiftliğinde rehabilite edilmesi için protokol imzalandı.

Mardin'de çöp taşıyan eşeklere "emeklilik" yolu gözüktü

Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu arasındaki protokol için belediye meclis toplantı salonunda imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, burada yaptığı konuşmada, belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolları araştırdıklarını kaydetti.

Geçmiş dönemde yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını, zamanla bu sayının 20'ye düştüğünü aktaran Amak, küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti.

Bursa'daki "Emekli Hayvanlar Çiftliği"ni ziyaret ettiklerini ve bu çiftliğin benzerini ilçeye de yapmak istediklerini kaydeden Amak, "Şu anda bunun fizibilitesini yapıyoruz, bitme aşamasına geldi. Projemizi hayata geçirdikten sonra o hayvanları bir bütün olarak alandan çekiyoruz, emekliye ayırıyoruz." diye konuştu.

"Artık çöp toplayan eşekleri görmeyeceğiz"

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat da ilçenin dar ve merdivenli sokaklarında araçların geçmesinin mümkün olmaması nedeniyle çöpleri toplama işine eşek ve katırlarla çözüm bulunmaya çalışıldığına işaret etti.

Önemli bir protokole imza attıklarını dile getiren Şenpolat, şunları kaydetti:

"Bu protokol, Artuklu ilçe sınırları içerisindeki belediye bünyesinde çöp taşımada kullanılan eşek ve katırların rehabilite edilmesi, tekrar çalıştırılmaması, mevcut yük hayvanlarının bundan sonraki hayatlarını huzur içinde geçirecekleri emekli hayvanlar çiftliğinin kurulması, kısa ve uzun vadeli projelerle bir işbirliğinin yapılmasını içeriyor. Artuklu sınırları içeresinde artık çöp toplayan eşekleri görmeyeceğiz. Bunu 6 aylık bir süre olarak belirledik. Kademeli olarak kalkacak."

Konuşmaların ardından Amak ve Şenpolat, protokolü imzaladı.

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