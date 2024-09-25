Konya'da bisikletseverler tarihi ve doğal güzellikleri pedal çevirerek keşfediyor

İlk olarak Beyşehir'de gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, ilçede yer alan milattan önce 13. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'nda bir araya geldi.

Buradan rehberler eşliğinde yola çıkan bisikletseverler, belirlenen güzergah boyunca Akburun, Gölkaşı ve Çiftlikköy mahalleleri arasından Beyşehir'e kadar 40 kilometre pedal çevirdi.

Tarihi ve doğal güzelliklerin daha yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen ve yaklaşık 6 saat süren bisiklet turu, ilçe merkezindeki Eşrefoğlu Camisi'nde tamamlandı.

Tur boyunca oluşabilecek arızalara anında müdahale edebilmek için bisiklet tamir aracı "Bisbulans" da bisiklet ekibine eşlik etti.

"Bisiklet bir doğa aracı"

Konya Altın Pedal Bisiklet Topluluğu Derneği Başkanı Haluk Ay, etkinliğin hem turizm hem de bisiklet turlarına ilginin artırılması yönünden çok güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Turların tarihi değerler ve doğal güzelliklerin keşfedilmesi açısından çok kıymetli olduğunu belirten Ay, "Konyalıyız ama herkesin her yeri gelip görmeye fırsatı olmuyor. Bu tur bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Bisiklet zaten bir doğa aracı. İlk defa toplu sürüşe katılan arkadaşlar için güzel bir deneyim oldu. Bir kere katılmak yeterli, daha sonraki turlarda zaten rahatlıkla uyum sağlanacaktır. Güzel bir etkinlikti, inşallah en kısa sürede tekrar böyle bir etkinliğin düzenlenmesini bekliyoruz." dedi.

Bisikletseverler doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi

Tura katılan 55 yaşındaki bisikletsever Mahmut Özcan, doğayla iç içe bir turda yer almak isteyen tüm bisikletseverleri organizasyona katılmaya davet ederek, "Harika bir proje olmuş, kendi imkanlarımla buraya gelmem gerçekten külfetli olurdu. Belediyemiz büyük bir imkan sunmuş, teşekkür ediyorum. Beyşehir'in doğal güzelliklerini görme imkanımız oldu, çok memnun olduk. Bu çalışmaların geliştirilerek daha da fazla yapılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Kemal Özcan da ilk uzun mesafeli sürüş deneyimini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Güzel bir havada keyifli bir sürüş gerçekleştirdik. İnsan hayatını kaliteli yaşamalı. Bunu kaliteli hale getirebilmek için de mesleğinin dışında farklı uğraşlarla bunu desteklemeli. Bunu sağlamanın en güzel örneklerinden biri de spor. Konya da bu alanda gerçekten çok güzel imkanlara sahip. Ben 12 yıldır Konya'da yaşıyorum. Konyalı değilim ama Konya Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmetlerle Konya'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu bana hissettiriyor. Gençlerimizin kafelerden çıkıp doğayla baş başa spor yaparak güzel vakit geçirmelerini temenni ediyorum. Bunun için de belediyenin çok güzel imkanları ve organizasyonları var." değerlendirmesinde bulundu.

Konevi Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapan Alparslan Kılınç ise etkinliğe öğrencileriyle katıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan bu yana bisiklet kullanıyorum. Bisiklet sevgisini, bisiklet sürme alışkanlığını ve kültürünü öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için bir kulüp kurduk, bu kapsamda öğrencilerimizle bisikletin yer aldığı bütün organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Bu güzel bir organizasyondu. Bundan sonraki etkinliklerde hemşehrilerimizden bisiklet şehri Konya'mıza yakışan bir katılım bekliyoruz."

Konevi Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencisi İrem Naz Molla da "Konya zaten bir bisiklet şehri. Bu yüzden Konya'da bisiklet sürmek gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir aktivite. Turdaki en küçük üye bendim, çok heyecanlandım. Çok eğlendik, bisiklet sürmek çok zevkliydi. Bu gibi etkinliklerin daha çok artmasını istiyorum, bisiklete ilgisi olan herkesi bu gibi organizasyonlara katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.