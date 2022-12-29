İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli-Konya kara yolunda yaptıkları rutin yol kontrolünde şüphe üzerine TIR'ı durdurdu.

Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde yüklü geri dönüşüm atıkları altına gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan içi tütün doldurulmuş 3 milyon 440 bin makaron ele geçirildi.

İzzet Yeşilyurt ve oğlu Volkan Yeşilyurt, gözaltına alındı. Baba- oğul emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.