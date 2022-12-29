Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da 4 milyon liralık makaron ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Konya’da, şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde yüklü geri dönüşüm atıkları altına gizlenen, 4 milyon liralık içi tütün doldurulmuş 3 milyon 440 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli-Konya kara yolunda yaptıkları rutin yol kontrolünde şüphe üzerine TIR'ı durdurdu.
Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde yüklü geri dönüşüm atıkları altına gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan içi tütün doldurulmuş 3 milyon 440 bin makaron ele geçirildi.
İzzet Yeşilyurt ve oğlu Volkan Yeşilyurt, gözaltına alındı. Baba- oğul emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Konya
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