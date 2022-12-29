Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "kan gütme saikiyle adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır
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