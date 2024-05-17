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Güncel
AA 17.05.2024 10:43

Konya'da 395 bin çiçeğin bulunduğu bahçe ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Konya'daki Selçuklu Çiçek Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Konya'da 395 bin çiçeğin bulunduğu bahçe ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en renkli bahçelerinden biri olarak dikkati çeken ve yaz döneminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan alanda, 60 çeşitte 395 bin çiçek bulunuyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, çiçek bahçesinin ilçenin sembolik mekanlarından biri olduğunu bildirdi.

Konya'da 395 bin çiçeğin bulunduğu bahçe ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Bahçenin özel olarak tasarlandığını aktaran Pekyatırmacı, "Burası, her yıl ziyaretçilerimizi yeniliklerle buluşturduğumuz bir alan. Yaz döneminde yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin de ilgi odağı olan bir mekanımız. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için yoğun şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Pekyatırmacı, bahçeyi haziranın başlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturacaklarını kaydetti.

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