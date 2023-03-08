Ahırlı ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İ.A.’ya ait ahırdan Berat Kandili gecesinde 300 bin lira değerindeki 4 büyükbaş hayvan çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Ahırlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çalınan hayvanların Beyşehir ilçesine götürüldüğü tespit edildi.



Ekipler, hayvanları çaldığı iddia edilen M.A.'yı gözaltına alırken, hayvanlar ise sahibine teslim edildi. Şüpheli M.A. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.