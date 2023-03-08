Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da 300 bin lira değerinde büyükbaş hayvan çalan şüpheli tutuklandı
Konya’nın Ahırlı ilçesinde çalınan yaklaşık 300 bin lira değerinde 4 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Ahırlı ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İ.A.’ya ait ahırdan Berat Kandili gecesinde 300 bin lira değerindeki 4 büyükbaş hayvan çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Ahırlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çalınan hayvanların Beyşehir ilçesine götürüldüğü tespit edildi.
Ekipler, hayvanları çaldığı iddia edilen M.A.'yı gözaltına alırken, hayvanlar ise sahibine teslim edildi. Şüpheli M.A. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Konya
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