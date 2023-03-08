Ova Mahallesi'nde 25 Şubat'ta husumetli kişiler arasında sokakta silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında taraflardan Doğan Özden (23), başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Kentteki bir hastaneye kaldırılan Özden, müdahalelere rağmen 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karışan Özden'in arkadaşı Ali B. (28) ile bu kişinin husumetli olduğu İbrahim C'yi (33) kavgada kullandıkları tabancalarla yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.