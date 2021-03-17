Merkez Karatay ilçesi bağlı Nakipoğlu Mahallesi Heybet Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında oturan Suriyeli ailenin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle evde biriken dumandan etkilenen Suriye uyruklu Abdu ve eşi Emeni Gezzzar ile çocukları Reyhan, Nesim, Meal, Riyan, Velid ve Urube evden çıkarıldı.

Sokağın karşısındaki bir evde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınan yangının ardından binanın 3'üncü katında oturan başka bir ailenin 2 çocuğu da dumandan etkilendi.

Çocuklar, itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.