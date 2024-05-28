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Güncel
AA 28.05.2024 14:09

Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, Konya ve Karaman'da protesto edildi.

Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
[AA Arşiv]

Konya'da Kültür Park'ta toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Alanda önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.Katılımcılar adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ölenlere rahmet dileyerek, "Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır" dedi.

"Filistin Halkı tüm islam alemi için bedel ödedi"

Karaman'da da Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şubesi üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Şube Başkanı Şahabettin Gezen, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını söyledi.

Filistin halkının sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini vurgulayan Gezen, dünya genelindeki Müslümanların harekete geçmesi ve elinden geldiğince seferber olması gerektiğini anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

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