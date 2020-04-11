İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Konya kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

Kentteki ışıklı tabelalara "48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen sokağa çıkmayın" yazıları yansıtıldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı.