Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel ve 3'ü emekli askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Konya merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.