DSİ Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar şantiyeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

İzmirlilerin mağdur olmaması için Yiğitler Mahallesini Bayındır’a bağlayacak 3 bin 904 metrelik rölakasyon yolu çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Çınar, "Bir aya kadar rölakasyon yolunu bitirip, hizmete açacağız. 490 metrelik derivasyon tünelini zaten tamamlamıştık. Sıyırma kazılarında ise yüzde 90 seviyesindeyiz. Amacımız yeni yılla birlikte batardo ve gövde dolgu çalışmalarına başlamak." diye konuştu.

Barajın gövdesi, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde temelden yüksekliği 103 metre olarak projelendirildi. Depolama hacmi 26,5 milyon metreküp olacak barajın gövdesi için 2,7 milyon metreküp dolgu yapılacak.

Yiğitler Barajı, her yıl Türk ekonomisine milyonlarca lira katkı sağlayan İzmir’in en önemli sanayi merkezlerinden olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne (KOSBİ) yılda 7,89 milyon metreküp sanayi suyu sağlayacak. Baraj, Kemalpaşa’da 13 bin 330 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak. Tarlalar ve meyve bahçeleri basınçlı borulu kapalı sistem ile sulanacak, bölgedeki sulama maliyetleri düşecek.