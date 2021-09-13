Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintisi... 14 Eylül 2021 İstanbul su kesintisi...
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ, yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintilerinin olacağını açıkladı. Hangi mahallelerde su kesintisi olacak? Ümraniye su kesintisi... Ataşehir su kesintisi... Üsküdar su kesintisi...
İSKİ'den yapılan açıklamada, su kesintisinin, Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle olacağı duyuruldu.
Buna göre, 14 Ağustos 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle su kesintisi olacak.
Kesinti olacak ilçeler ise şöyle:
"Ümraniye'de tüm mahalleler, Üsküdar'da Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı, Ataşehir'de Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı."
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