Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, M.A. ile E.N, örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladığı iddiasıyla yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların sorgusu sürüyor.
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