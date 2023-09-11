Konteyner kentte kalan öğrenciler dersbaşı yaptı

Merkez Kayapınar ilçesinde depremzede 2 bin 400 kişinin geçici barındığı 621 konteynerin bulunduğu alanda bugün tatlı bir telaş yaşandı.

Konteyner kentte kalan 640 öğrenciden 580'i deprem öncesinde eğitim öğretim gördükleri okullara servislerle ulaştırıldı. 60 öğrenci ise konteyner kentteki 3 ana sınıfında eğitime başladı.

Gazi Yaşargil İlkokulu Müdürü ve konteyner kent eğitim koordinatörü Abdurrahman Ateş, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşturmak için servis hizmeti sağlandığını söyledi.

Konteyner kente kalan tüm öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Ateş, "Konteyner kentte 640 öğrencimiz bulunmakta. Bu öğrencilerimizin 60'ı konteyner kentteki 3 ana sınıfında eğitim öğretim görmekte. Diğer öğrencilerimiz de deprem öncesindeki okullarına taşımalı eğitimle devam etmekteler." ifadesini kullandı.

Ateş, 580 öğrencinin merkez Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki okullarına servisle ulaşımlarının sağlandığını dile getirerek, öğrencilerin okul sonrasında da servislerle konteyner kente ulaşımlarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eğitim öğretimin aksamaması için her türlü önlemi aldıklarını anlatan Ateş, "Eğitimleri devam ettiği için öğrenciler de aileleri de mutlu. Servis hizmetinden de memnuniyet duyuyorlar." diye konuştu.

Konteyner kentte kalan 4. sınıf öğrencisi Hilal Ramazanoğlu, okulunu ve arkadaşlarını göreceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Okulun ilk günü. Servisle okuluma gidip geleceğim için çok mutluyum." dedi.

Depremzede velilerden Saliha Aksoy da çocukların eğitimi için servis imkanı sunan yetkililere teşekkür ederek, "Servislerin çocuklarımızı güvenli şekilde okula götürüp, güvenli bir şekilde konteyner kente getirmesi bizleri mutlu ediyor." şeklinde konuştu.