Somali'deki bombalı saldırı: 3 ölü

Dhusamareb kentindeki bir güvenlik görevlisi, yaptığı açıklamada, yola yerleştirildiği tahmin edilen patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında bir milletvekili ve belediye görevlisinin de olduğu 3 kişinin öldüğünü belirtti.

Ordunun yerel güçlerle birlikte kurtardığı El-Garas'da yapılan bombalı saldırıyı Eş Şebab üstlendi.

El-Garas ve çevresinin kontrolü tamamıyla orduya geçti

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Garas ve çevresinin kontrolünün tamamıyla orduya geçtiği duyuruldu.

Açıklamada, bölgenin ele geçirilmesinin teröre karşı savaşta önemli bir zafer olduğu ifade edildi.

Yerel sakinler, askerlerin girmesiyle Eş Şebab üyelerinin korkarak bölgeyi terk ettiğini aktardı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı. Yapılan operasyonlarda, ülke genelinde çok sayıda köy ve kasaba kurtarılmıştı.