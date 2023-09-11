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TRT Haber 11.09.2023 15:58

Şampiyon Futsal Milli Takımı'ndan Başkan Büyükakın'a ziyaret

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın'ı ziyaret etti.

Şampiyon Futsal Milli Takımı'ndan Başkan Büyükakın'a ziyaret

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa'da tarih yazdı.

Şampiyon takım, kazandıkları kupayla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Mehteran Takımı ve Kağıtsporlu sporcular tarafından meşalelerle karşılanan Milli Takım için Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde tören düzenlendi. Türkiye’nin gururu olan Down Sendromlular Özel Futsal Milli Takımı oyuncuları kazandıkları kupayı söz verdikleri gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a getirdi.

Şampiyon Futsal Milli Takımı'ndan Başkan Büyükakın'a ziyaret

Başkan Büyükakın ile kupa kaldırdılar

Ana hizmet binası önünde yapılan törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, protokol, Kağıtsporlu sporcular ve basın mensupları katıldı. Karşılama töreninde Başkan Büyükakın, Milli Takım sporcularını tek tek sarılarak kucakladı. Törende yapılan konuşmalardan sonra Başkan Büyükakın ve Milli Takım oyuncuları, kupayı hep birlikte havaya kaldırdı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Büyükakın, Milli Takım sporcularını ve heyetini makamında ağırladı.

Şampiyon Futsal Milli Takımı'ndan Başkan Büyükakın'a ziyaret

"Dünya kupası da gelecek inşallah"

Milli takım sporcularının her birinin ayrı bir başarı hikayesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “İnandıklarında gayret ettiklerinde ve destek gördüklerinde neleri başarabileceklerini bir kez daha bize gösterdiler. Her birini yürekten kutluyorum. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığımız sonuna kadar arkanızda gençler. Siz devam edin İnşallah Dünya Kupası da gelecek. Daha önce bana bir söz vermişlerdi Avrupa Kupası gelecek demişlerdi. Şimdi yeni bir söz veriyorlar, Dünya Kupası da Türkiye’ye gelecek inşallah. Biz de kupanın gelebilmesi için tüm imkanlarımızla onlara destek olacağız.” dedi.

Şampiyon Futsal Milli Takımı'ndan Başkan Büyükakın'a ziyaret

"Gençliğe ve spora desteğe devam"

Milli takımın başarıları ile kendilerini gururlandırdıklarını belirten Milletvekili Yılmaz, “Bu başarı inşallah devam edecek. Arkalarında Büyükşehir var, Tahir Hocamız var, Spor Bakanlığımız var ve Cumhurbaşkanımız var. İnşallah gençliğe, spora, yatırımlara ve desteğe, hep birlikte devam edeceğiz. Sizleri tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Verdiği desteklerden dolayı tüm camiası adına Başkan Büyükakın’a teşekkür ettiğini ifade eden Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Şundan emin olun bu çocukların duasını aldığınız sürece ne sizin ne de yol arkadaşlarınızın sırtı yere gelmeyecektir. Bugün bu çocuklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin önünde bu gösteriyi yapıyorsa bu imkanlar sunuluyorsa devletimizin bu çocukları kucaklamasıdır. Bugün bu başarıyı alıyorsak buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. O bizi hep kucakladı, hep önder oldu ve hep imkan verdi.” diye konuştu.

Milli Takıma servis, konaklama, kamp, malzeme ve antrenman tesisi gibi birçok desteği sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Milli Takım içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un sporcuları Mehmet Anıl Koçak, Hami Haldız ve Mert Uruk da yer alıyor.

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