Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Zümrüt Mahallesi'ndeki marketi ziyaret edip, yeni gelen ürünleri inceledi.

Çolakbayrakdar, markette yıl boyu 7'den 70'e herkese hitap eden kıyafetler ve ayakkabılar bulunduğunu, ihtiyaç sahiplerinin "Dost eli" kartıyla mağaza konforunda alışveriş yapabildiklerini, mağazada yazlık ürünlerin raflarda yerini almaya başladığını aktardı.

Mağazada çalışan down sendromlu Ahmet Özlü de mağazaya gelen vatandaşlara yardımcı olduğunu belirtti.

Çolakbayrakdar daha sonra Yeşil Mahalle'deki ikinci el eşya toplama ve dağıtım merkezini gezdi.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılan meyve ve sebzelerin yanı sıra ailelere teslim edilecek iaşe paketlerini kontrol eden Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini kaydetti.