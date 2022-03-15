Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Giresun'da alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G, R.G, E.K, T.E ve U.Y'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu
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