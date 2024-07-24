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Güncel
AA 24.07.2024 13:18

Kocaeli'deki kazada motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'deki kazada motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karaköprü Mahallesi Muallim Sokak'ta polis ekipleri, Y.Ç'nin (20) kullandığı plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.

Y.Ç, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Y.Ç. ile motosikletteki İ.Ç. (20) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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