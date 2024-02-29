Duman 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.02.2024 10:05

Kocaeli'de ve Düzce'de sis etkili oldu

Düzce ile Kocaeli'nin yüksek kesimleri ve İzmit Körfezi'nde sis etkisini gösterdi.

Kocaeli'de ve Düzce'de sis etkili oldu

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli kent merkezinde sis sebebiyle ulaşımda aksama yaşanmazken, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Etkisini denizde de gösteren sis, Körfez'deki bazı gemilere, silüet görüntüsü verdi.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde Gölyaka, Küçük Melen, Bataklı, Hacıahmetler ve Beyköy mevkilerinde de sis etkili oldu.

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, güzergahtan geçen sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları yönünde ikaz etti.

Kent merkezinde de yer yer sis görüldü.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Beytüşşebap'ta 3 metrelik karda zorlu mesai
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı
10:35
Ukrayna: Rusya'ya ait savaş uçağını düşürdük
10:30
Manisa'da fabrikadaki yangına müdahale ediliyor
10:36
Bakan Şimşek: Ekonomideki dengelenme ve cari açıktaki iyileşme devam ediyor
10:51
Ardahan buz kesti: Termometreler eksi 34 dereceyi gördü
10:24
Sipariş kalemi 'silah' sayıldı, 18 yıla kadar hapsi isteniyor
Gazzeli Suphi, İsrail saldırısında hayatını kaybeden yeğeninin emanetine gözü gibi bakıyor
Gazzeli Suphi, İsrail saldırısında hayatını kaybeden yeğeninin emanetine gözü gibi bakıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ