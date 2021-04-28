Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de trafikte önünü kesen kişinin açtığı ateşle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, trafikte kamyonetiyle önünü kesip ateş açtığı kişiyi yaraladı.
Kocaeli'de alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde kamyonetiyle seyir halindeki kişi, Aykut B'nin idaresindeki 06 BZ 1591 plakalı otomobilin önünü kesti.
Aracından inerek Aykut B'ye tabancayla ateş açan kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aykut B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan kişinin Ömer A. olduğunu belirleyen polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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