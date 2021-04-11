Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Çınarlı Mahallesi'nde bir sitede 2 gündür park halinde bulunan 34 DJ 9763 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Otomobilde hasar meydana geldi.
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