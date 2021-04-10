İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları hafif ticari aracı, şehir girişinde durdurdu. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

Narkotik arama köpeği Jibby'nin de katıldığı aramada, 19 bin 826 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, uyuşturucu ticareti suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.