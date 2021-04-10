Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de dolu tarım alanlarına zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle limon bahçeleri ve sebze yetiştirilen alanlar zarar gördü.
İlçede gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Kumkuyu ve Arpaçbahşiş mahallelerinde yağmurun ardından dolu etkili oldu.
Dolu yağışı nedeniyle bölgedeki limon bahçeleri ve fasulye ile soğan tarlalarında zarar oluştu.
Kumkuyu Mahallesi'nde limon üreticisi Babaali Yılmaz, narenciye bahçelerinin çiçeklenme dönemi olduğunu anımsatarak, "Limonların çiçekleri döküldü. Açıkta bulunan sebzeler, fasulyeler, soğanlar zarar gördü. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." dedi.
Bölgede, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasar tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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