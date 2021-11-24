Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.
D-130 kara yolunda Gölcük istikametinde seyreden S.Ş. (29) idaresindeki 77 AAV 495 plakalı otomobil, Kayacık Mahallesi Ankara Evleri mevkisinde, aynı yönde giden O.K. (21) yönetimindeki 41 ABE 014 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 4 yaşındaki E.Ş. yaralandı.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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