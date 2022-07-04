Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de metal işleme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
[fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metal işleme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sultanorhan Mahallesi 1180 Sokak'ta metal işleme atölyesinin ikinci katındaki mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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