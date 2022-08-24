Siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle iletişim kurdukları vatandaşların, ücret karşılığında temin ettikleri banka hesaplarına kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti ve kredi ilk taksiti gibi bahanelerle para yatırtılarak dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Paraların İzmit ilçesindeki ATM'lerden çekildiğini tespit eden ekipler, Kocaeli'de 7, İzmir'de 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.